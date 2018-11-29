Dicle Elektrik'in Destek Çağrısına Stk'lardan Olumlu Yanıt Verdi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:37



29 Kasım 2018 Perşembe 16:37

ŞANLIURFA Viranşehir'de elektrik tüketimin son 15 günde 2 buçuk kat artması üzerine yaşanan arızaların yinelenmemesi için Dicle Elektrik'ten yapılan destek çağrısına ilçedeki sivil toplum kuruluşlarından (STK) yanıt geldi. Çağrıya olumlu yaklaşan STK temsilcileri, Dicle Elektrik İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek halka, "Kaçak kullanmayın, israf etmeyin" mesajı verdi.Şanlıurfa Viranşehir'de beklenen doğalgaz akışı gerçekleşmeyince ve hava sıcaklığı aniden düşünce ilçedeki vatandaşlar ısınmak için elektrik sobalarına yüklendi. Kaçak kullanımın da etkisi ile ilçedeki elektrik tüketimi bir anda 2 buçuk kat arttı. Aniden artan elektrik tüketimi yüzünden ilçeye enerji sağlayan ana merkezlerde bulunan 5 kesici ölçü hücresi ve 7 trafo kapasitelerinin üzerindeki yükü taşıyamayarak yandı. Aşırı ısınma sebebiyle birçok noktada iletkenler koptu, bağlantı noktaları ise hasar gördü. Bu sebeple ilçe merkezi ve bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanmaya başlandı.Dicle Elektrik Dağıtım, yaşanan arızaları gidermek için çalışma başlatırken ilçeyi alternatif hatlardan besleyerek kesintileri en aza indirmeyi başardı. Ancak bu arada, yeniden benzer olumuz durumların yaşanmaması için ilçeye doğal gaz akışı sağlanana kadar STK'lara yönelik destek çağrısı yaptı.ÇAĞRIYA DESTEK VERDİLERYapılan destek çağrısına Viranşehir Küçük Sanayi Odası Başkanı Mustafa Bayrak, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Fethi Ekinci, Terziler Odası Mahmut Yılmaz, Zahireciler Borsası Başkanı Remzi Atan, Bakkalcılar ve Bayiiler Odası Başkanı Eyyüp Kuranlıoğlu, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tamer, Genel Sekreter Orhan Olcay ve Şanlıurfa Ticaret Borsası üyesi Mahmut Koç'tan oluşan STK heyeti Dicle Elektrik Viranşehir İlçe Müdürü İsmail Türk'e bir ziyarette bulundu. Çağrıya olumlu tepki gösteren STK temsilcileri, ilçedeki halkın israftan kaçınmalarını ve kaçak elektrik kullanmamalarını istedi. Heyet üyeleri ayrıca İlçe Müdürü Türk'ten de yaşanabilecek arızalara kısa sürede müdahale etmeleri yönünde talepte bulundu.İLÇE MÜDÜRÜNDEN STK'LARA TEŞEKKÜRŞirketten yapılan çağrıya STK temsilcilerinin hassasiyet göstermesinin çözüm noktasında çok önemli olduğunu belirten Dicle Elektrik Viranşehir İlçe Müdürü İsmail Türk ise "İlçede son dönemde yaşanan kesintilerin nedeni kaçak elektrik kullanımı ve ısınma nedeniyle gerçekleşen aşırı tüketimdir. Bu ziyaret ile çağrımıza karşı gösterilen hassasiyet, STK'ların Viranşehir için ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Buraya gelen STK temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaşanan sorunun tamamen sona ermesi için Dicle Elektrik olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Karşılıklı işbirliği ile bu tür sorunların bir daha tekrarlanmayacağına inancımız tamdır" dedi. - İstanbul