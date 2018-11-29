Dicle Elektrik'in Destek Talebi Karşılık Buldu

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde elektrik enerjisinin yoğun kullanılması ve kaçak nedeniyle yaşanan arızaların yinelenmemesi için Dicle
Elektrik'ten yapılan destek çağrısına ilçedeki STK
'lardan destek verildi.
Dicle Elektrik, Viranşehir'de kaçak ve artan elektrik tüketimi yüzünden ilçeye enerji sağlayan ana merkezlerde bulunan 5 kesici ölçü hücresi ve 7 trafo kapasitelerinin üzerindeki yükü taşıyamayarak yandı. Dicle Elektrik Dağıtım
, yaşanan arızaları gidermek için çalışma başlatırken ilçeyi alternatif hatlardan besleyerek kesintileri en aza indirdi. Benzer olumuz durumların yaşanmaması için ilçeye doğal gaz akışı sağlanana kadar vatandaşlardan destek çağrısı yaptı.
"Kaçak kullanmayın, israf etmeyin"
Yapılan destek çağrısına karşın bazı STK'lar soruna hassasiyetle yaklaşmak yerine gerilimi artırmaya dönük eylemler yaparken Viranşehir Küçük Sanayi Odası Başkanı Mustafa Bayrak
, Viranşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Fethi Ekinci
, Viranşehir Terziler Odası Mahmut Yılmaz
, Viranşehir Zahireciler Borsası Başkanı Remzi Atan, Bakkalcılar ve Bayiiler Odası Başkanı Eyyüp Kuranlıoğlu, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tamer
, Genel Sekreter
Orhan Olcay ve Şanlıurfa Ticaret Borsası üyesi Mahmut Koç
'tan oluşan STK heyeti Dicle Elektrik Viranşehir İlçe Müdürü İsmail Türk
'e bir ziyarette bulundu. Çağrıya olumlu tepki gösteren STK temsilcileri, ilçedeki tüm kesimlere israftan kaçınmaları ve kaçak elektrik kullanılmamasını istediler. Heyet üyeleri Türk'ten de yaşanabilecek arızalara kısa sürede müdahale etmeleri yönünde bir de talepte bulundu.
İlçe müdüründen STK'lara teşekkür
Şirketten yapılan çağrıya STK temsilcilerinin hassasiyet göstermesinin çözüm noktasında çok önemli olduğunu belirten Dicle Elektrik Viranşehir İlçe Müdürü İsmail Türk ise, ilçede son dönemde yaşanan kesintilerin nedeninin kaçak elektrik kullanımı ve ısınma nedeniyle gerçekleşen aşırı tüketim olduğunu belirterek, "Bu ziyaret ile çağrımıza karşı gösterilen hassasiyet, STK'ların Viranşehir için ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Buraya gelen siz STK temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaşanan sorunun tamamen sona ermesi için Dicle Elektrik olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Karşılıklı işbirliği ile bu tür sorunların bir daha tekrarlanmayacağına inancımız tamdır" diye konuştu. - ŞANLIURFA
29 Kasım 2018 Perşembe 17:43