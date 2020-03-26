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Dicle Elektrik koronavirüs tedbirlerini genişletiyor

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla aldığı tedbirlerin kapsamını genişletiyor.

26.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:36
Dicle Elektrik koronavirüs tedbirlerini genişletiyor
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla aldığı tedbirlerin kapsamını genişletiyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında müşterilerin kullandığı ödeme ve hizmet noktaları dahil tüm iş yerleri ve hizmet araçlarını dezenfekte eden, yemekhanelerini kapatan, toplantıları iptal eden şirket, hizmet binalarına giren tüm personel ve müşterilerin vücut ısısını ölçmeye başladı.
Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak il müdürlüklerinde özel eğitimli sağlık görevlileri sabah mesai başladıktan sonra hizmet binalarına giriş yapan herkesin vücut ısısını ölçüyor. Dijital aletlerle yapılan ölçümler sırasında vücut ısısı normalin üzerinde çıkan personel şirket doktoruna, müşteriler ise maske verilerek sağlık merkezine yönlendiriliyor. Ateş ölçümleri mesai süresince aralıksız devam ediyor.
Öte yandan şirket, sorumluluk bölgesinde zorunlu olmayan planlı kesintilere son verirken, gerekli durumlarda arıza, bakım ve onarım ekipleri virüs riskine karşı tüm koruyucu tedbirleri alarak görev yapıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Dicle Elektrik koronavirüs tedbirlerini genişletiyor - Ekonomi

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