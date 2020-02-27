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Dicle Elektrik, sınır bölgesindeki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen Irak ve Suriye sınırındaki askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

27.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:28Dicle Elektrik, sınır bölgesindeki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı
Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen ve sınırındaki askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında yer alan 2 bin rakımlı iki ayrı üs bölgesine elektrik enerjisi taşıyan nakil hatlarında arıza yaşandığı ve sonrasında gerçekleştirilen onarımlarla hattın tekrar çalışır hale getirildiği belirtildi.
Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı dağlık ve kayalık bölgede kontrollere başlayan Dicle Elektrik ekipleri, çığ tehlikesi yüzünden çalışmalarından sonuç alamayınca üs bölgelerinin bağlı olduğu 48. Hudut Tugay Komutanlığı'na ait paletli kar aracı ve kar motosikletleri devreye girdi.
Askeri araçların çalışmaları sonucunda söz konusu iletim hattındaki arıza giderilerek, sınırdaki üs bölgelerine yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Suriye, Dicle, Irak, Ekonomi

Kaynak: AA

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