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Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

02.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:24 Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı
Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Irak sınırındaki 'ın Uludere ilçesi yakınlarında Andaç taburuna bağlı Kureyşin askeri üs bölgesine elektrik sağlayan enerji nakil hattının koptuğu belirlendi.
Askeri araçların yardımıyla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yaklaşık 2 bin metre rakımlı üs bölgesine ulaşan Dicle Elektrik ekibi, kopan hattı yenileyerek askeri birliğe elektrik enerjisi sağladı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Şırnak, Dicle, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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