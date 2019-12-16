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Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

16.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:02Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı
Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, Türkiye- sınırındaki 2 bin 250 rakımlı Düğün Dağı askeri üs bölgesine enerji taşıyan, ancak olumsuz hava koşuları nedeniyle kopan yüksek gerilim hattını onararak, buradaki askerleri elektriksiz bırakmadı.
Gülyazı taburuna bağlı üs bölgesinde bulunan ve sınır güvenliğini sağlayan askeri birliğin elektriksiz kalmaması için harekete geçen ekipler, karla kaplı arazide çalışma yürüterek kopan hattı yeniledi.
Askeri üs bölgesindeki elektrik trafolarını kontrol eden ekipler, askeri birliğe yeniden elektrik enerjisi sağladı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Irak, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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