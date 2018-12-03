Dicle Elektrik'te Engelliler Günü Etkinliği

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:23



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:23

Dicle Elektrik Dağıtım, sayıları 73'e ulaşan engelli çalışanları için her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir kutlama yaptı. Engelli çalışanlar ile bir araya gelen Genel Müdür Murat Karagüzel, şirketin tüm çalışma ortamlarındaki engelleri kaldırdıklarını söyledi.Engelliler Günü nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen etkinliğe Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Genel Müdür Yardımcısı M. Nedim Tüzün, İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Deniz Erk, Siirt İl Müdürü Naci Obut ve bazı yöneticiler ile engelli kadrosunda çalışan personel katıldı. Etkinliğin yapıldığı salona telekonferansla katılan Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, engelli çalışanlara seslenerek, "Hepinizin bu gününü tebrik ederiz, Allah işinizi kolaylaştırsın. İnşallah sizlerle birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi.Daha sonra söz alan Genel Müdür Murat Karagüzel ise engelsiz bir çalışma ortamı oluşturmak için çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini belirterek, "Bize düşen, engellilerimize çalışma ortamında, sosyal ve günlük hayatta engelsiz bir ortam oluşturmaktır. Sizlerin engelsiz bir ortamda çalışmanızı sağlamak, engelsiz bir ortamda sizlerle birlikte olabilmek önemli. Sizdeki inanç ve sorumluluk duygusunun normal insanlardan çok daha fazla olduğunu biliyorum" diye konuştu.Tüm illerde kutlandıEngelliler Günü, Diyarbakır'ın dışında Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde bulunan Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tüm illerde engelli çalışanlara şirket tarafından günün anısına hediye çeki dağıtıldı. Engelli çalışanlara ayrıca 3 Aralık Engelliler Günü münasebeti ile idari izin verildi. Engelli çalışanlar ise, şirket yetkililerinin kendilerine karşı göstermiş oldukları duyarlılığa teşekkür etti. - DİYARBAKIR