Dicle Elektrik'ten çiftçiye, 'Yanlış haberlere kanmayın, borcunuzu ödeyin' uyarısı

Tarımsal sulama abonelerine dönük enerji arzının durmadan artan ve ödenmeyen borç yüzünden sürdürülemez bir hal alması, üstüne üstlük geçmişte kalan uygulamalarla ilgili Danıştay kararı üzerinden bazı kesimlerin çiftçileri yanlış yönlendirmesi üzerine enerji şirketi borçlu tarımsal sulama abonelerini "Yanlış haberlere kanmayın. Daha fazla mağduriyet yaşamamak için mutlaka elektrik borcunuzu ödeyin" diyerek uyardı.



Diyarbakır'ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana tarımsal sulama aboneleriyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. İlk yıllarda yüzde 95'e ulaşan kayıt dışı tüketim nedeniyle ortaya çıkan açık, gerçekleştirilen yatırımlar ve saha denetimleri ile büyük ölçüde kayıt altına alındı. İlk yıllarda kayıt dışı elektrik kullanarak elektriğe bedel ödemeyen bir kısım bölge çiftçisi son yıllarda ise kayıt altına alınan, üstelik yüzde 55 oranında devlet desteği sağlanan elektrik borcunu dahi ödemek istemiyor.



2 bin 300 çiftçinin 328 milyon liralık borcu var



Dicle Elektrik, Diyarbakır'daki borçlu tarımsal sulama abonelerini yürürlükte olmayan uygulamalarla ilgili bir süredir değişik yayın organları ve sosyal medya üzerinde yayılan söylentilere kulak asmadan bir an evvel borçlarını ödemeleri konusunda uyardı. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, Diyarbakır genelinde 2 bin 300 tarımsal sulama abonesinin elektrik borcu bulunduğuna yer verilerek, bu abonelerin borçlarını zaman geçirmeden acilen ödemeleri istendi. Ödeme yapmayan abonelerin elektriğinin hatları toplanmak suretiyle kesileceğini ve bir daha ödeme yapılıncaya kadar enerji verilmeyeceğine yer verilen açıklamada, "Bu son uyarıdır. Kesme konusunda asla geri adım atılmayacaktır. Çünkü tarımsaldaki borç konusu sistemi gerçekten tıkamaya başlamıştır. Çiftçilerimiz, mağdur olmamak için devletin yüzde 55'lik desteğinden de yararlanarak bir an evvel elektrik borçlarını yatırmalıdırlar" denildi.



Çiftçiler daha fazla mağduriyet yaşamasın



Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ise son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada yer alan bloke uygulamasına dair Danıştay kararının 2017 yılındaki bir tebliğle alakalı olduğunu, günümüzdeki uygulamalarını bağlamadığını söyledi.



Ortaya atılan bu söylentilere kanarak borcunu ödemeyen çiftçilerin daha ciddi mağduriyetler yaşayabileceğini belirten Yaka şöyle dedi:



"Şu anda 2018 yılındaki DSİ Genel Müdürlüğü'nün tarımsal sulamaya ilişkin vadesi geldiği halde ödenmeyen işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile elektrik enerjisi borcu bulunan çiftçilerin borçlarının tarımsal destekleme ödemelerinden mahsuben alınmasına ilişkin tebliği uygulanmaktadır. Dolayısıyla Danıştay kararı mevcut uygulamamızı bağlamamaktadır. Yapılan yanlış açıklamalar, 'borçlar iptal edildi, ÇKS'den kesilmeyecek' gibi bir algı oluşmasına neden olursa çiftçilerimiz çok daha ciddi mağduriyetler yaşayabilirler. En azından devlet desteği yüzde 55'den 45'e düşecek. Çiftçilerimizin yanlış haberlere kanarak daha fazla mağduriyet yaşamalarını istemiyoruz. Yapmaları gereken, bir an evvel gelip borçlarını ödemeleridir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA