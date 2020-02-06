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Dicle Elektrik'ten Elazığ depremdeninden etkilenen vatandaşlara destek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara gıda paketi dağıttı.

06.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:08Dicle Elektrik'ten Elazığ depremdeninden etkilenen vatandaşlara destek
Elektrik Dağıtım AŞ, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara gıda paketi dağıttı.
Şirketten yapılan açıklamada, Elazığ'da depremden etkilenen Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki depremzedelere içinde temel gıda malzemeleri bulunan 250 kolinin dağıtıldığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, ilk andan itibaren kurtarma ve yardım çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bölgenin en büyük özel sektör şirketi olarak iyi günde olduğu gibi. kötü günde de halkımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Elazığ, Dicle, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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