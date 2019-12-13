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Dicle Elektrik'ten kış için trafo uyarısı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), geçen ay aşırı tüketimden dolayı 56 trafonun yandığını bildirdi.

13.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:46Dicle Elektrik'ten kış için trafo uyarısı
Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), geçen ay aşırı tüketimden dolayı 56 trafonun yandığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlamasıyla çoğu kayıt dışı kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüküne dayanamayan trafolar yanıyor.
Aşırı yüklenmeden dolayı 2018'de toplam 984 trafo yanarak kullanılamaz hale gelirken, kasımda yanan trafo sayısı ise 56 olarak belirlendi.
Yaz aylarında tarımsal sulamanın yarattığı olumsuz yükün giderilmesi için Dicle Elektrik tarafından bölge genelinde uygulanan kış bakım planı gereğince 5 bin 50 kilometre hat bakımı, 2 bin 910 trafo ve 643 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı.
Kış öncesi 2 bin 890 trafoda yük dengelemesi yapılırken, olası 917 arıza termal kameralarla yapılan kontroller sonunda belirlenerek gerçekleşmeden tedbir alındı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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