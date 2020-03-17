Dicle Elektrik'ten Kovid-19 ile mücadele seferberliği
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı güçlü önlemler alıyor.
17.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:28
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı güçlü önlemler alıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, acil önlemler sıralamasında, toplantı ve eğitimlerin ertelenmesi, müşterilerle irtibat sağlanan tüm alanların dezenfeksiyonu, tüm binalarda kat ve koridorlara dezenfektan yerleştirilmesi, yemekhanelerin geçici olarak kapatılması yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, alınan tedbirlerin çalışanlar kadar müşterileri de kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda tüm eğitim, geniş katılımlı toplantı ve organizasyonlar ileri tarihlere ertelendi. Maske, el dezenfektanı, çamaşır suyu ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinin tedarikinde bir sorun yaşanmaması için gereken lojistik önlemler alındı. İdari binaların ortak kullanım alanlarına dezenfektan cihazları yerleştirildi. Kapı kolları ve asansör düğmeleriyle ortak kullanım alanları dezenfektanlarla temizleniyor. Tüm lokasyonlara el, yüz hijyeni ve korona virüsten korunma hakkında bilgilendirme afişleri asıldı. Yemekhaneler geçici süreyle kapatılarak, çalışanlara kumanya dağıtımına başlandı. Müşteri yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki çalışanlar maske ve eldiven kullanmaya başladı. Tüm temizlik personeline hijyen ve virüsten korunma eğitimi verildi. Ofislerde çay ve kahve ikramları tek kullanımlık karton bardaklarla yapılmaya başlandı. Personel servisleri günlük olarak dezenfektanlarla temizleniyor. Çalışma ofislerinin sık sık havalandırılması için ekipler görevlendirildi. Hijyen ve virüs önlemleri ile alakalı olarak işyeri hekimleri tarafından düzenli denetimler yapılıyor."
Şirketten yapılan açıklamaya göre, acil önlemler sıralamasında, toplantı ve eğitimlerin ertelenmesi, müşterilerle irtibat sağlanan tüm alanların dezenfeksiyonu, tüm binalarda kat ve koridorlara dezenfektan yerleştirilmesi, yemekhanelerin geçici olarak kapatılması yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, alınan tedbirlerin çalışanlar kadar müşterileri de kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda tüm eğitim, geniş katılımlı toplantı ve organizasyonlar ileri tarihlere ertelendi. Maske, el dezenfektanı, çamaşır suyu ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinin tedarikinde bir sorun yaşanmaması için gereken lojistik önlemler alındı. İdari binaların ortak kullanım alanlarına dezenfektan cihazları yerleştirildi. Kapı kolları ve asansör düğmeleriyle ortak kullanım alanları dezenfektanlarla temizleniyor. Tüm lokasyonlara el, yüz hijyeni ve korona virüsten korunma hakkında bilgilendirme afişleri asıldı. Yemekhaneler geçici süreyle kapatılarak, çalışanlara kumanya dağıtımına başlandı. Müşteri yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki çalışanlar maske ve eldiven kullanmaya başladı. Tüm temizlik personeline hijyen ve virüsten korunma eğitimi verildi. Ofislerde çay ve kahve ikramları tek kullanımlık karton bardaklarla yapılmaya başlandı. Personel servisleri günlük olarak dezenfektanlarla temizleniyor. Çalışma ofislerinin sık sık havalandırılması için ekipler görevlendirildi. Hijyen ve virüs önlemleri ile alakalı olarak işyeri hekimleri tarafından düzenli denetimler yapılıyor."
Kaynak: AA
Etiketler : Dicle Elektrik Dağıtım, Türkiye, Dicle, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Ekonomi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Ekonomi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ekonomi
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Ekonomi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Ekonomi
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Ekonomi
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor