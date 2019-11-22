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Dicle Elektrik'ten Mardin çiftçisine son uyarı

Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen Mardin çiftçisini bir an evvel borçlarını ödemeleri konusunda uyararak, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine önümüzdeki haftadan itibaren enerji verilmeyeceğini duyurdu.

22.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:48Dicle Elektrik'ten Mardin çiftçisine son uyarı
Elektrik, borcunu ödemeyen çiftçisini bir an evvel borçlarını ödemeleri konusunda uyararak, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine önümüzdeki haftadan itibaren enerji verilmeyeceğini duyurdu.

'dan sonra en fazla elektrik gücüyle tarımsal sulama yapılan, bu nedenle en fazla tarımsal sulama abonesine sahip olan Mardin'de Dicle Elektrik, abonelerin kullandıkları enerjinin bedelini ödemek istememeleri nedeniyle tahsilatta sıkıntı yaşıyor. Dicle Elektrik, aralarında uzun yıllardır elektrik borcunu ödemeyenlerin de bulunduğu tarımsal sulama abonelerini son kez uyardı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Şirketimizin tüm iyi niyetine rağmen beklenen ödemeler yapılmamıştır. Yasa ve yönetmeliklerin şirketimize verdiği yetkilere göre bu abonelerin elektriğini çok önceden kesmemiz gerekirken, çiftçi zarar görmesin, ürünü tarlada kalmasın diye bunu öteledik. Ancak, geldiğimiz noktada bir kısım tarımsal sulama abonesinin iyi niyetli olmadığı gördük. Uyarılarımızın ardından bu borçlar ödenmediği takdirde gelecek yıl bu abonelere kesinlikle elektrik verilmeyecektir. Bu konuda son derece kararlıyız ve geri adım atmayı düşünmüyoruz. Elektrik borcu bulunan çiftçilere, ödeme yapmamaları durumunda bir kez daha kesinlikle enerji verilmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyoruz" denildi.

Dicle Elektrik A.Ş. Mardin İl Müdürü Memet Bulut, borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin mağdur olmamaları için borçlarını acilen ödemelerini istedi.

Mardin'deki borç 1.2 milyar lira

Türkiye genelinde elektriğe dayalı tarımsal sulamanın neredeyse yarısı Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde yapılıyor. Bölge illerinden Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır bu konuda başı çekerken, en çok borçlu tarımsal sulama aboneleri de bu illerde yer alıyor. Mardin'deki tarımsal sulama abonelerinin Dicle Elektrik'e 1 milyar 200 milyon lira borcu bulunuyor. Borçlu abonelerin birçoğunun önceki yıllarda ait birikmiş elektrik borçlarının da bulunduğu belirlendi. - MARDİN

Şanlıurfa, Mardin, Dicle, Güncel

Kaynak: İHA

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