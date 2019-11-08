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Dicle Elektrik'ten Siverek'e 4 milyon 600 bin liralık yatırım

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki enerji şebekesini güçlendirmek için 4 milyon 600 bin liralık yeni yatırım yapıyor.

08.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:26 Dicle Elektrik'ten Siverek'e 4 milyon 600 bin liralık yatırım
Elektrik, Şanlıurfa'nın ilçesindeki enerji şebekesini güçlendirmek için 4 milyon 600 bin liralık yeni yatırım yapıyor. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen yatırım ile birlikte bu bölgede bulunan 2 bin 500 aboneye eskisinden çok daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilebilecek.

İlçede yeraltı şebeke çalışmasını tamamlayarak havai hatların büyük kısmını kaldıran Dicle Elektrik Dağıtım, Ofis Mahallesi ile Yılmaz Güney Parkı, Atatürk Bulvarı ile Halit Gülpınar İlköğretim Okulu bölgesinde 6 kilometre orta ve 10 kilometre alçak gerilim şebekesi döşüyor. Kurulan şebekeye enerji sağlaması için de bin KVA'lık monoblok trafo kuruldu. Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte kurulu güç artarken, bu yatırımdan bölgedeki 2 bin 500 abone yararlanacak. Söz konusu aboneler eskisinden çok daha kaliteli ve kesintisiz enerji alacak.

Bir yandan bu çalışmalar sürerken enerji şirketi cadde ve sokak aydınlatmalarını da ihmal etmiyor. Söz konusu bölgede enerji şirketi tarafından 265 adet aydınlatma direği dikiliyor.

Gündelik yaşam aksatılmıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK yönetmeliklerine uygun yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Siverek ilçesinde sürdürdüğü yatırımla alakalı kazıların, ilçe halkının günlük yaşamının aksamaması için büyük özen gösteriyor. Çalışmalar esnasında veya yapılan yeni tesislerin devreye alınması aşamasında önceden halka duyurularak planlı kesintiler uygulanıyor. Söz konusu planlı kesintiler, şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından 48 saat öncesinden duyuruluyor. - ŞANLIURFA

Siverek, Dicle, Güncel

Kaynak: İHA

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