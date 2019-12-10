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Dicle Elektrik'ten yaşlı abonelere evde hizmet

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından sorumluluk bölgesindeki illerde ve bazı ilçelerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezleri, ihtiyaç duyan abonelere evde hizmet vermeye devam ediyor.

10.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:38Dicle Elektrik'ten yaşlı abonelere evde hizmet
Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından sorumluluk bölgesindeki illerde ve bazı ilçelerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezleri, ihtiyaç duyan abonelere evde hizmet vermeye devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkeze gelen yaşlı müşterilerini talep etmeleri halinde şirket araçlarıyla evlerine bırakan merkez görevlileri, 'ın ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Cemil Demirtaş'ın abonelik devir işlemini evinde gerçekleştirdi.
Demirtaş'ın, Dicle Elektrik'e başvurarak evde hizmet talebinde bulunması üzerine Müşteri Memnuniyeti Merkezi görevlileri, abonelik iptali ve güvence bedeli iadesi işlemlerini Demirtaş'ın evinde tamamladı.
Söz konusu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, bu hizmetin yaşlı ve hastalar için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Dicle Elektrik Dağıtım, Diyarbakır, Bismil, Dicle, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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