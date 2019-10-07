Dicle İlçe Müftülüğünden fidan dikme etkinliği

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindegörev yapan Din Görevlileri ve Cami cemaati sabahın erken saatlerindeCami bahçeleri veİlçe mezarlığınafidan diktiler.

Etkinlik hakkindan bilgi veren İlçe Müftüsü Mehmet Sani AKIN, Diyanet İşleri Başkanlığımız Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftasında, tema olarak cami ve hayat konusunu belirledi. Başkanlığımızın Fidan dikme kampanyasiyla datemamız daha anlamlı hale geldi. Çünkü Fidan hayattır. Dinimizde fidanın ve ağacın büyük önemi vardır. Efendimiz (s.a.v.)'Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin.' buyuruyor.

Bizler de bugün bu vesileyle Din GönüllüleriHocalarımız ve Cami cemaatimizle birlikte camii bahçelerimize ve İlçe Mezarlığımıza 100 ü aşkın fidanı toprakla, hayatla buluşturduk hamdolsun diyenilçe Müftüsü, bu etkinlikte emeği geçen Din Gönüllülerine ve vatandaşlarateşekkür etti.