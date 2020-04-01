Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dicle Kaymakamlığından korona virüse karşı ödüllü evde kal video yarışması

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, vatandaşların korona virüs salgını nedeni ile evlerinde kalmalarını özendirmek için ödüllü evde kal video yarışması düzenleyecek.

01.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:18
Dicle Kaymakamlığından korona virüse karşı ödüllü evde kal video yarışması
Diyarbakır 'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, vatandaşların korona virüs salgını nedeni ile evlerinde kalmalarını özendirmek için ödüllü evde kal video yarışması düzenleyecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı başlatılan evde kal çağrısını konu alan ödüllü yarışmaya, Dicle'de ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. Konu hakkında bir açıklama yapan Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Dicleli vatandaşların bu zor günlerde evde kalmasını teşvik etmek, kısa bir süreliğine de olsa farklı bir aktiviteyle güzel zaman geçirebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Yarışmanın şartları şöyle:

"Yarışmaya sadece Dicle İlçesinde ikamet edenler katılabilir. Çekilen video içeriğinde kişi sınırlaması yoktur, ancak ödül başvuran kişiye verilecektir. Evde kalmanın, dışarı çıkmamanın önemi anlatılırken evde kal ifadesinin kullanım zorluluğu yoktur. Çekilen videoların uzunluğu en az 15 saniye, en fazla 2 dakika olacaktır. Videolarda görüntü ve seslerin anlaşılır olması gerekmektedir." - DİYARBAKIR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Dicle, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Dicle Kaymakamlığından korona virüse karşı ödüllü evde kal video yarışması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ’dan ilk açıklama Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:12: Beşiktaş Belediyesi çocuklar için eğitici içerikler hazırladı - Haber 12:12: KUZKA Kovid-19 ile mücadele projelerine 3 milyon lira destek sağlayacak - Haber 12:10: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber 12:10: Batman Üniversitesindeki uzaktan eğitimde ilk dersi Rektör Durmuş verdi - Haber 12:10: Bakan Kurum'dan egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 12:02: Kıvanç Tatlıtuğ: Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber