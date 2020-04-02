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Dicle Nehri kıyısında bulunan kafeler sular altında kaldı

Diyarbakır'da, iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrelerce yükselen Dicle Nehri suyu nehir yatağında bulunan işletmelerde zarara neden oldu.

02.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:27
Dicle Nehri kıyısında bulunan kafeler sular altında kaldı
Diyarbakır 'da, iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrelerce yükselen Dicle Nehri suyu nehir yatağında bulunan işletmelerde zarara neden oldu. Korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan işletmesini kontrol etmek için gelen işletmeci, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Diyarbakır'da iki gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dilce Nehri metrelerce yükseldi. Yükselen su nedeniyle Dicle Nehri kıyısında bulunan kafe işletmelerine ait yerler sular altında kaldı. Sular altında kalan kafelerde maddi hasar oluşurken, kafe işletmecileri yetkililerin kendilerini uyarmadığını iddia etti.

Dicle Nehri kıyısında bulunan kafe işletmecilerinden Celal Çolak, daha önce baraj kapağının kopmasında dolayı zarar yaşandığını hatırlattı. Çolak, "Bilindiği üzere iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular yükseldi. Çardaklarımız ve oturma yerlerimiz hepsi sular altında kaldı. Korona virüs nedeniyle evden çıkamıyorduk, fakat bizlere herhangi bir haber ya da uyarı yapılmadı. Bizi bilgilendirmiş olsalardı önlem alırdık. Yine zarara uğradık. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

İşletmecilerden Mahmut Çolak da sağanak yağış nedeni ile Dicle Nehrinin taştığını ve işletmelerinin sular altında kaldığını söyledi. Mahmut Çolak, "İki gündür yağan yağmur sele neden oldu. Hal böyle olunca tesisimiz sular altında kaldı. Korona virüs nedeniyle hepimiz evdeydik, bütün eşyamız buradaydı ama sular yükselmesinden dolayı hiçbir eşyamız kalmadı. Herhangi bir yetkili kişi tarafından bizlere haber verilmedi. Yetkili kurumlar bizlere haber vermiş olsaydı önlemimiz almış olacaktık. Tabii yalnız ben değil, nehir kıyısında bulunan bütün kafeler sular altında kaldı. Yetkililere buradan sizin aracılığınız ile sesleniyorum, bu sorumluları bulun ve gereğini yapın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Dicle, Güncel
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