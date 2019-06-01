Dicle Nehri'nde balık tutan genç akıntıya kapıldı

Diyarbakır
'da bir kişi, Dicle
Nehri'nde arkadaşıyla balık tutarken akıntıya kapılarak kayboldu.
Diyarbakır'ın merkez Sur
ilçesinde Fiskaya semtinde balık avlamak için arkadaşı Murat Gül
ile Dicle Nehri' giren Kamuran Yılmaz
(30) bir anda akıntıya kapılarak kayboldu. Yılmaz'ın arkadaşı Gül, kendi imkanlarıyla çıkarak polis ve kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlatırken, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kamuran Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Kamuran Yılmaz
, Diyarbakır
, Dicle
, 3. Sayfa