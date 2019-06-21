21.06.2019 13:44
Haberler » Güncel » Haber

Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır 'da Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesinin Bağıvar Köprüsü mevkisinde gece Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbar edilen ve 18 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö'nün bulunması için polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar, verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başladı.
Arama çalışmalarına Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğü ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de katıldı.
Özcan'ın bulunması için ekiplerin nehirde botlarla yürüttüğü arama çalışması devam ediyor.Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
bağıvar , sur , diyarbakır , dicle , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:27Aydın'da denize giren kişi boğuldu
14:27Arsuz'da kayısı hasadı başladı
14:27Hasat dönemindeki çiftçilere destek
14:26Beyşehir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı
14:263 gündür ağaçta mahsur olan kedi, kurtarıldı
14:26Otomobil direğe çarptı: ikisi ağır 3 yaralı
14:26Kocaeli'de etkili sağanak trafikte aksamalara neden oldu