Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır
'da Dicle
Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur
ilçesinin Bağıvar
Köprüsü mevkisinde gece Dicle
Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbar edilen ve 18 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö'nün bulunması için polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar, verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başladı.
Arama çalışmalarına Diyarbakır
İl Afet ve Acil Durum ( AFAD
) Müdürlüğü ile Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü
Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de katıldı.
Özcan'ın bulunması için ekiplerin nehirde botlarla yürüttüğü arama çalışması devam ediyor.