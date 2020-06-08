Dicle Nehri'nde kaybolan iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

08.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:37
Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Cizre'nin Çatal köyünün Dicle Nehri kenarı mevkisinde dün saat 16.15 sıralarında, ailece piknik amacıyla söz konusu bölgeye giden Ahmet Ercan (37) ve kardeşi Hakkı Ercan'ın (27) nehir kenarında bulunan demir boru üzerinde cep telefonu ile fotoğraf çektirmek istediği bildirildi.
Bu sırada Ahmet Ercan'ın ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve ardından ağabeyini kurtarmak için Hakkı Ercan'ın da nehre atladığının öğrenildiği ifade edilen açıklamada, Valilikçe AFAD Müdürlüğüne bağlı tam teçhizatlı arama kurtarma aracının personel ile olay yerine sevk edildiği, Cizre Belediyesine ait bot ile 4 personel, drone, 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldığı hatırlatıldı.
Çalışmalar sonucu Ahmet Ercan'ın nehirden çıkarıldığı, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olay günü nehir içerisinde gözden kaybolduğu öğrenilen Hakkı Ercan'ın bulunması amacıyla Van'dan gelen Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bugün saat 13.00 sıralarında Hakkı Ercan'ın cansız bedenine ulaşılmış, cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi'ne gönderilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." Dicle Nehri’nde kaybolan iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak Valiliği, Ahmet Ercan, Cizre, Dicle, Güncel, Haber

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