Dicle Nehri'nde Su 4 Metre Yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni Su Bastı (2)

14 Aralık 2018 Cuma 14:45



14 Aralık 2018 Cuma 14:45

HASANKEYF'TE ÇARDAKLAR SULAR ALTINDADiyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükselirken, nehrin geçiş güzergahında yer alan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki işletmecilere ait çardaklar da sular altında kaldı. Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükseldiğini gece fark ettiklerini anlatan işletmeciler, eşyalarını kurtarmakta geciktiklerini söyledi. Hasar tespit çalışmalarının yapılması için çağrıda bulunan bir işletmeci, "Gece saatlerinde su seviyesinin yükseldiğini fark ettik. Çardaklarda birçok eşyamız vardı. Eşyaları kurtarmakta geciktik. Karanlığın çöküşüyle birlikte çardakları kapatıyoruz. Gece yarısı olduğu için su seviyesinin yükseldiğini fark ettik ama iş işten geçmişti. Sabah kalktığımızda çardakların tamamı su altında kalkmıştı. DSİ'nin hasarımızı karşılamasını bekliyoruz" dedi.SUYU YÜKSELEN DİCLE NEHRİ'Nİ İZLEDİLERÖte yandan Cizre'yi ikiye bölen Dicle Nehri'nin kıyısına giden ilçe sakinleri, yükselen suyu izledi. Yıllar sonra ilk kez nehir suyunun yükseldiğine tanıklık ettiklerini belirten Cizreliler, iki yakada bulunan ve su altında kalan sazlıkları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Cizreliler, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.Arif ARSLAN- Mehmet Selim YALÇIN/BATMAN, ŞIRNAK,