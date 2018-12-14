14 Aralık 2018, 17:58
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Dicle Nehri'nde Su 4 Metre Yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni Su Bastı (3)

Dicle Nehri

GECE BEKÇİLERİNİ SU ALTI EKİPLERİ KURTARDIDiyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükselirken, Yenişehir ilçesi Eser...

GECE BEKÇİLERİNİ SU ALTI EKİPLERİ KURTARDI

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükselirken,  Yenişehir ilçesi Eser Mahallesi'ndeki firmada gece bekçisi olarak çalışan 2 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber veren bekçiler, bulundukları yerden botlarla alındı. Can yeleği de giydirilen gece bekçileri, itfaiyenin su altı kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

14 Aralık 2018 Cuma 17:58