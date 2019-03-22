Dicle Nehri'ndeki Facia Anı Kamerada! 93 Kişi Böyle Can Verdi!

Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde batan feribotta ölü sayısı 93'e yükseldi. Feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, feribotun batma anı kameralara yansıdı.

Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitti.

Başbakan Abdulmehdi, burada yaptığı açıklamada, Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu şu ana kadar 93 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Abdulmehdi'nin ayrıca Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle toplantı yaptığı kaydedildi.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi. Öte yandan, feribotun batma anı kameralara saniye saniye yansıdı.