20.06.2019 23:43
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Dicle Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi

Dicle Nehri

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde suya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki genci arama çalışmalarına yarın devam edeceği bildirildi.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde suya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki genci arama çalışmalarına yarın devam edeceği bildirildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Bağıvar köprüsü kıyısına arkadaşlarıyla birlikte gelen Diyarbakır Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anaadolu Lisesi son öğrencisi Muhammed Ai Eymen Özcan (18), arkadaşlarıyla Dicle Nehri 'ne girdiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Özcan bir süre sonra gözden kaybolurken, olayı gören vatandaşlar suya atlayarak genci kurtarmaya çalışma çabaları boşa çıktı. Bunun üzerine vatandaşlar, 112 sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Diyarbakır il Müdürlüğüne bağlı ekipler ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Özcan'ı bulmak için çalışma başlatırken, havanın kararmasıyla arama çalışmaları ara verildi.

Suda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Muhammed Ai Eymen Özcan bulunması için ekipler, arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Bağıvar, Sur, Diyarbakır, Dicle, 3. Sayfa

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