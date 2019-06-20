20.06.2019 22:46
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Dicle Nehri'ne giren gencin kaybolduğu iddia edildi

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren bir gencin akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren bir gencin akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Bağıvar Köprüsü mevkisinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 16-17 yaşlarındaki gencin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı.
Görgü tanığı Mahmut Çolak, tahminen 16-17 yaşlarındaki gencin suya girdiğini ve bir süre sonra kaybolduğunu belirterek, "Suda bir çocuğun çırpındığını gördük. O sırada çocuğu kurtarmak için iki kişi suya atladı ama çocuk gözden kayboldu." ifadelerini kullandı.
Suda kaybolan gencin kimlik tespiti ve arama çalışmaları sürüyor.Dicle Nehri'ne giren gencin kaybolduğu iddia edildi
Kaynak: AA
Bağıvar, Sur, Diyarbakır, Dicle, Güncel

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