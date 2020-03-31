Dicle Üniversitesi 2 bin 200 litre dezenfektan üretti

Dicle Üniversitesi (DÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitenin ihtiyacının karşılanması için el dezenfektanı üretti.DÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBTAM) koronavirüse karşı el dezenfektanı üretilmesi için proje başlatıldı.Proje doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği formülasyona uygun olarak üretilen 2 bin 200 litre dezenfektan, üniversitede kullanılmaya başlandı.İhtiyaç halinde, üniversitede seri üretimde yapılabilecek. Üniversitede seri üretim yapılması için Sağlık Bakanlığına izin başvurusu yapıldı.DÜBTAM Müdürü Prof. Dr. Birol Otludil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasalardan temin ettikleri dezenfektanlarda yaptıkları analizlerde istedikleri sonuçları elde etmemeleri üzerine üniversitede kullanılmak üzere dezenfektan üretmeye başladıklarını söyledi.Temin ettikleri 2 bin litre etanolden yaklaşık 2 bin 200 litre dezenfektan imal ederek kullanıma sunduklarını belirten Otludil, ihtiyaç olması halinde gerekli ruhsatlandırmayı yaparak seri üretime geçebilecek kapasitede olduklarını aktardı."Eli de nemli tutacak bir formülasyon hazırladık"DÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Pof. Dr. Mehmet Karakaplan da, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının önerdiği oranlarda bir formülasyon yaparak üniversitenin ihtiyacı olan dezenfektanı ürettiklerini aktardı.Üniversitede virüs tehdidini azaltmak anlamında böyle bir yola başvurduklarını anlatan Karakaplan, "Numuneleri incelediğimizde yüzde 70 alkol içerenleri analiz ettik ve bunun çok daha düşük oranlarda etanol içerdiğini tespit ettik. Hazırladığımız formülasyonda özellikle Dünya Sağlık Örgütünün ön gördüğü en az yüzde 60 ile 90 arasında etanolü göz önünde bulundurarak, yüksek oranda etanol içerecek şekilde bir dezenfektan hazırlamış bulunmaktayız. İçeriğine tam olarak güvenebileceğimiz dezenfektanı birimlerimize dağıttık." şeklinde konuştu.Dezenfektanlarda etil alkol oranının çok önemli olduğunu vurgulayan Karakaplan, "Dezenfektanların içeriğine dikkat etmek gerekir. Biz eli de nemli tutacak şekilde bir formülasyon hazırlamış bulunmaktayız. İleriki dönemlerde bunu daha da geliştirmek mümkün." dedi.

Kaynak: AA