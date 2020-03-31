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Dicle Üniversitesi, 2 bin 200 litre dezenfektan üretti

Dicle Üniversitesi (DÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitenin ihtiyacının karşılanması için el dezenfektanı üretti.

31.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:10
Dicle Üniversitesi (DÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitenin ihtiyacının karşılanması için el dezenfektanı üretti.
DÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBTAM) koronavirüse karşı el dezenfektanı üretilmesi için proje başlatıldı.
Proje doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği formülasyona uygun olarak üretilen 2 bin 200 litre dezenfektan üniversitede kullanılmaya başlandı.
İhtiyaç olması halinde, üniversitede seri üretimde yapılabilecek. Üniversite seri üretim yapmak için ilgili bakanlığa izin için başvuruda bulundu.
DÜ DÜBTAM Müdürü Prof. Dr. Birol Otludil, AA muhabirine yaptığı açıklamada piyasalardan temin ettikleri dezenfektalarda yaptıkları analizlerde istedikleri sonuçları elde etmemelerinin ardından, üniversitede kullanılmak üzere dezenfektan üretmeye başladıklarını söyledi.
Temin ettikleri 2 bin litre etenolden yaklaşık 2 bin 200 litre dezenfektan imal ederek kullanıma sunduklarını belirten Otludil, ihtiyaç olması halinde gerekli ruhsatlandırmayı yaparak seri üretime geçebilecek kapasiteleri olduğunu ifade etti.
DÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Pof. Dr. Mehmet Karakaplan, Dünya Sağlık Örgütünün ve Sağlık Bakanlığının önerdiği oranlarda bir formülasyon yaparak üniversitenin ihtiyacı olan dezenfektanı ürettiklerini söyledi.
Üniversitede virüs tehdidini azaltmak anlamında böyle bir yola başvurduklarını söyleyen Karakaplan, "İhtiyacımız için numuneleri incelediğimizde yüzde yetmiş alkol içerenleri analiz ettiğimizde bunun çok daha düşük oranlarda etanol içerdiğini tespit ettik. Hazırladığımız formülasyonda özellikle Dünya Sağlık Örgütünün ön gördüğü en az yüzde 60 ile 90 arasında etanolü göz önünde bulundurarak, yüksek oranda etanol içerecek şekilde bir dezenfektan hazırlamış bulunmaktayız. Bu konuda içeriğini tam olarak güvenebileceğimiz ve bunu da birimlerimizde kullanmak üzere dağıtmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
Dezenfektanlarda etil alkol oranının çok önemli olduğunu vurgulayan Karakaplan, "Piyasada satılan dezenfektanların içeriğini dikkat etmek gerekir. Biz elide nemli tutacak şekilde bir formülasyon hazırlamış bulunmaktayız. İleriki dönemlerde daha da geliştirmek mümkün."dedi.
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Dicle Üniversitesi, 2 bin 200 litre dezenfektan üretti

Kaynak: AA

Etiketler: Dicle Üniversitesi, Güncel

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Dicle Üniversitesi, 2 bin 200 litre dezenfektan üretti
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