Haberler » Güncel » Dicle Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

Dicle Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

Dicle Üniversitesinin 2019-2020 akademik yıl açılış töreni yapıldı.

07.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:36 Dicle Üniversitesi akademik yıl açılış töreni
Dicle Üniversitesinin 2019-2020 akademik yıl açılış töreni yapıldı.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, üniversite yerleşkesinde düzenlenen törende, üniversitelerin öğretim yapılan yer olmasının yanı sıra bilgiyi ticari ürüne dönüştüren merkezler olması gerektiğini söyledi.
Geçmişte üniversitelerin ideolojilere alet edildiğini belirten Güzeloğlu, "Üniversitelerin, bölücü terör örgütünün ve ihanet ideolojisinin de yuvalanmak ve yerleşmek istediği merkezler olduğunun farkındayız. Geçmişte yaşanan bu yanlışların tekerrürüne asla fırsat vermemeliyiz." dedi.
Dicle Üniversitesinin Anadolu'nun ilk üniversitelerinden biri olarak şehre önemli katkılar sağladığına işaret eden Güzeloğlu, bilimin insanlığın yararına egemen olduğu bir üniversite anlayışıyla çok büyük kazanımlar sağlayacağını aktardı.
Güzeloğlu, Türkiye'nin artık oyun kuran ülke olarak geleceğe doğru yol aldığını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bu noktada Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde sadece ekonomik kalkınmanın ve sanayi temelinde bir gelişmenin değil, insanlık değer ve kavramlarının da temsil edildiği dünya üzerinde hakkın, adaletin ve insanlığın temel değerlerinin taşıyıcısı bir ülke olma sıfatını taşımaktadır. Her ne pahasına olursa olsun hakkı tutup kaldırmak, dünyada yaşanan acılara, savaşlara, insanlığın utanacağı gerçeklere sırtını dönerek değil, bütün bu sorumlulukları üstlenerek yoluna devam eden bir ülke konumundadır."
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de kendilerine sağlanan imkanlar sayesinde görev yaptıkları süre içinde önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın geleceğinin eğitime bağlı olduğuna inanan Dicle Üniversitesi, 'önce insan' prensibini benimsemiştir. Öğrencilerimizin yetenekli, etik ve açık görüşlü, öğrenmesini bilen ve sevilen bireyler olarak hayata atılmalarını sağlama amacındayız." dedi.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da katılımcılara "uygulama ve araştırma merkezleri" ile ilgili bilgi verdi.

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Dicle, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06   "Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri" paneli - (2)
20:06   Suriye Anayasa Komitesi toplantıları devam ediyor
20:06   Nijerya'da Boko Haram saldırısı
20:06   Sakarya'dan kısa kısa
20:04   Malezya'da kimyasal atık içeren 290 varil bulundu
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
7.11.2019 20:08:40