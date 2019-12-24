Dicle Üniversitesi'nde mekanda erişilebilirlik düzenlemesi

Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu koordinesinde tasarım bölümü öğrencileri tarafından öğretim elemanı iç mimar Hasan Pekdoğan danışmanlığında otopark alanına 4 adet engelli otoparkı düzenlenmesi yapıldı.



Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu koordinesinde tasarım bölümü öğrencileri, özel gereksinimli bireyler için öğretim elemanı iç mimar Hasan Pekdoğan danışmanlığında yüksekokul otopark alanına 4 adet engelli otoparkı düzenlenmesi yaptı.



Özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Dicle Üniversitesi Engelliler ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, üniversiteyi mekanda erişim konusunda daha iyi duruma getirmek için birçok düzenlemenin yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Güven, "Fiziki anlamda gerekli düzenlemelerden biri de engelli otoparklarının yapılmasıdır. Gönüllü öğrencilerimiz tarafından düzenlenmiş olan otoparklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, binalar için erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği doğrultusunda düzenlenmiş olup belirlenen park alanlarına gerekli işaretler ve diğer araçların da bu alana park etmemeleri için uyarı levhaları da yerleştirilmiştir. Bu kapsamda duyarlılık ve destek gösteren Diyarbakır Teknik, Tarım ve Sosyal Meslek Yüksekokulu müdürlerine teşekkür ederim. Öğrencilerime yenilikçilik, sosyal sorumluluk, üretkenlik gibi yetkinlikleri kazandıran Dicle Üniversitesi'nin özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaların devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA