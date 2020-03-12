Dicleli Zeliha'nın bilek güreşi başarısı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) öğrencisi olan Zeliha Dinç, bilek güreşi bölge şampiyonasında birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
12.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:39
Diyarbakır 'ın Dicle ilçesindeki Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) öğrencisi olan Zeliha Dinç, bilek güreşi bölge şampiyonasında birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Okul sporları kapsamında 60 kiloda kız yıldızlar sağ kol bilek güreşi müsabakalarında Diyarbakır birincisi olan Dinç, Mardin 'de yapılan bölge şampiyonasında da hiç yenilgi almadan birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Başarılı öğrenciyi müsabakalara hazırlayan okulun beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar, "21–22 Mart'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonasında öğrencimiz Zeliha Dinç'in 1'inci olması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - DİYARBAKIR
Okul sporları kapsamında 60 kiloda kız yıldızlar sağ kol bilek güreşi müsabakalarında Diyarbakır birincisi olan Dinç, Mardin 'de yapılan bölge şampiyonasında da hiç yenilgi almadan birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Başarılı öğrenciyi müsabakalara hazırlayan okulun beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar, "21–22 Mart'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonasında öğrencimiz Zeliha Dinç'in 1'inci olması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Mardin, Dicle, Spor
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