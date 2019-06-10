Didem Arslan Yılmaz'dan 'ortak yayın' açıklaması: Dost görünen ikiyüzlüleri tanıdım

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin iki adayı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında ortak yayın yapılması fikrini ilk ortaya atan Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, yayının FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya tarafından 16 Haziran günü yapılacak olmasını açıklanması hakkında konuştu.

Küçükkaya'ya başarılar dileyen Yılmaz'ın, "Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu" sözleri dikkat çekti. Yılmaz, "Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı çoook ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız.." ifadesini de kullandı.

"CHP DİDEM ARSLAN'I ÖNERDİ"

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın canlı yayın için önerdiği ve bu teklife önce sıcak bakan ardındansa kabul etmeyen usta gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından CHP'nin Didem Arslan Yılmaz'ı istediğini şu sözlerle gündeme getirmişti;

"AKP cenahından önce Uğur Dündar, sonra @FatihPortakaI (ona sorulmadan) isimleri önerilerek 'Binali Bey deplâsmana gidiyor, meydan okuyor' algısı yaratılmak istendi. Kendileri açısından başarılı bu hamleye karşı CHP @arslandidem 'i önerdi. Sonuçta @KucukkayaIsmail tercih edildi."