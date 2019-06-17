17.06.2019 11:43
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Didem Arslan Yılmaz'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınına eleştiri

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir" dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ortak yayını için adı geçen Didem Arslan Yılmaz konuyla ilgili Twitter hesabından bir eleştiri yaptı.

Formatın politikacılar tarafından belirlenmesinin yanlış olduğunu belirten Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

Adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir. Bunun da kimseye faydası olmaz.

Didem Arslan Yılmaz'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınına eleştiri
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Arslan Yılmaz, Politika, Güncel

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