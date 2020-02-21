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Didem son yolculuğuna uğurlanıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi dün Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna uğurlanıyor.

21.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:49Didem son yolculuğuna uğurlanıyor
'un ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi dün Nehri'nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün, Komando ekiplerince bulunan Didem Turan'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Aşkale'ye getirildi.

Üvey Baba Yüksel Duman cenazenin başında gözyaşlarına boğulurken, namaza katılan vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Genç kız cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Karasu, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

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