Didem Soydan’a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı

Ünlü manken Didem Soydan, aylar önce sosyal medya hesaplarından köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazdı. Soydan'ın takipçilerinden 20 yaşındaki Emre B., "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" diyerek mankene hakaret etti. Yargıya taşınan olay sonrasında hakkında dava açılan Emre B. 87 gün adli para cezasına çarptırıldı.

"DUYGUSAL PATLAMA YAŞAYIP YAZDIM"

Günaydın'da yer alan habere göre: Soydan, takipçisinin attığı hakaret içerikli mesaj üzerine savcılığa başvurdu. Emre B. bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi. Soydan affetmeyince, genç hakkında dava açıldı.

BİN 740 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada suçunu kabul eden takipçi, 87 gün adli para cezasına çarptırdı. Günlüğü 20 liradan olmak üzere bin 740 lira ödemesine hükmetti. Ceza, 5 yıl denetim altında tutulacak.

Kaynak: Diğer

Haberin Videosu :