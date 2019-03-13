Didem Soydan'a "Örgüt Propagandası" Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi

MODEL Didem Soydan hakkında "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.
Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabından Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterilerek şikayet yapılması üzerine hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Didem Soydan hakkında "söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. - İstanbul
Didem Soydan, Güncel
Kaynak: DHA