Didem Soydan'a Terör Örgütü Propagandası Yaptığı Gerekçesiyle Soruşturma Açıldı

Model Didem Soydan, terör örgütü mensubu Hasan Ocak'ın kaybolması sonrası oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşan Soydan; "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim" diye yazdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre, paylaşımında Cumartesi Anneleri'ni etiketleyen ünlü model, "Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz" ifadesini kullandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü modelin bu paylaşımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

"FOTOĞRAF YETERLİ, BİR ANNE EVLADINI ARIYOR" DEMİŞTİ

Soydan, 28 Ağustos 2018 tarihli Instagram paylaşımında "Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotograf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim" demişti.