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Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi

Ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerinin yarısını ve iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını açarak asker selamı verdi.

30.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:28

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde asker selamı verdi. Soydan'ın poz verirken göğüslerinin yarısını ve pantolonun düğmesini açması ise herkesi şaşkına çevirdi.

TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE ASKER SELAMI VERDİ

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaşarak gündeme gelen Didem Soydan bu sefer de yarı çıplak poz verdi. Türk bayrağı önünde asker selamı veren Soydan, iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını ve göğüslerinin yarısını açtı. Soydan, kimsenin anlama veremediği pozunu "Analog" notuyla 639 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

"ASİ TARAFIMI EN İYİ YANSITAN ÇEKİM"

Didem Soydan, 5 gün önce arşiv hesabından Amerikan bayrağı önünde çektirdiği farklı bir pozu şu notla paylaşmıştı: "Bir gün, gençliğimi ve karakterimin baş kaldıran, asi tarafını en iyi yansıtan çekimin hangisi olduğu sorulsa, cevabımı bu fotoğraflarla verirdim. Saç, makyaj ve stylingin yanında, aydınlık ve temiz bir ışıkla çekilen fotoğraflar, her baktığımda bana,editoryal çekimden çok, hayatımın bir döneminin kısa özeti gibi görünüyor.

Bakışlarımda ki sertlik, düzensiz, örülmüş saçlar, kişisel stilimden hiç de uzak olmayan styling ve gerçekten kişisel dokunuşum olan, kendi yaptığım tırnaklarımla, bu fotoğraflara baktığımda, zamanı geldiğinde bir kaç ağaç için baş kaldırmaktan ve canının yanmasından korkmayan Didem'i görüyorum ve gülümsüyorum. En başta da söylediğim gibi, bu çekim, bugün de en sevdiğim ve baktığımda beni farklı duygulara sevk eden çekimlerim arasında yerini alır. "

BALKONDA ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, geçtiğimiz Ağustos ayında evinin balkonunda üstsüz poz vermişti. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaşmıştı.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

35 yaşındaki Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk göçmenidir. Üniversite yıllarında harçlığını çıkartmak için çalıştığı bir mağazada 2004 yılında Ümit Ünal tarafından keşfedilerek, ilk defilesine çıktı. Tekliften bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan, Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.

Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi

Didem Soydan, Manken, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
YOU ARE WORTHLESS:Sen hiç değerli şeylerin orda burda sergilendiğini gördün mü? Bi elmasın olsa kasanda saklarsın.
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PARDON ANLAMADIM:Ayrıca Türk Bayrağı önünde de mi bu şekilde asker selamı verdi, yoksa siz Amerikan Bayrağı diyeceğinize sehven Türk bayrağı mı yazdınız? Ya da bayrakları mı karıştırdınız?
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PARDON ANLAMADIM:TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE ASKER SELAMI VERDİGeçtiğimiz aylarda Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaşarak gündeme gelen Didem Soydan bu sefer de yarı çıplak poz verdi. Türk bayrağı önünde asker selamı veren Soydan, iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını ve göğüslerinin yarısını açtı. Soydan, kimsenin anlama veremediği pozunu ''Analog'' notuyla 639 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.
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SARİ:Kıçını başını açmazsan selam veremezsin burası ABD:) şanlı askerlerimize selam vermek için oranı buranı açmana gerek yoktuki Selamdan çok....
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ÇAPKIN KIZ ASLI:HATUNDA SAĞLAM BODY VAR BEĞENDİM.
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LEYLİ LEYLİ YAR:Helal olsun kız sana, müthiş bir tepki.
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DUYUNN:hııııııııııı
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GÜLELİM:Gülün gülün komik
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