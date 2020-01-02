Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlar ve açıklamalarla her fırsatta adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, bir takipçisine verdiği cinsel organla ilgili cevapla yine gündem oldu.

TAKİPÇİSİNİN ATTIĞI MESAJI İFŞA ETTİ

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları ifşa eden Didem Soydan, bu sefer ismini gizlediği bir kişinin "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mesajı paylaşmakla yetinmeyen Soydan cevap olarak da "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" dedi.

İLK ÖPÜŞME ANISINI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz ay yakın dostu Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalında yayınladığı programa konuk olan Didem Soydan ilk öpüşme anısını anlatmıştı. Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Soydan, ilk öpüşme anısını da şu şekilde anlattı: "Bunun hikayesi güzel. Çünkü gerçekten gençlik dizilerindeki o sahneyle öpüştüm. Gittiğim doğum gününün ortasında dans şarkıları çalmaya başladı. Sonra beni dansa kaldırdı ve 'Benimle çıkar mısın?' dedi. Ben de utandım, utanıyorum derken öpüşürken buldum kendimi. Ben zaten ona aşık olmuştum, doğum gününde kapattım çocuğu."