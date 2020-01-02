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Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdi

Giydiği kıyafetler ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen manken Didem Soydan, bu sefer de "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusunu soran takipçisine verdiği "Kim küçüğünü sever ki?" cevabıyla gündeme geldi.

02.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:01

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlar ve açıklamalarla her fırsatta adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, bir takipçisine verdiği cinsel organla ilgili cevapla yine gündem oldu.

TAKİPÇİSİNİN ATTIĞI MESAJI İFŞA ETTİ

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları ifşa eden Didem Soydan, bu sefer ismini gizlediği bir kişinin "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mesajı paylaşmakla yetinmeyen Soydan cevap olarak da "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" dedi.

İLK ÖPÜŞME ANISINI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz ay yakın dostu Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalında yayınladığı programa konuk olan Didem Soydan ilk öpüşme anısını anlatmıştı. Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Soydan, ilk öpüşme anısını da şu şekilde anlattı: "Bunun hikayesi güzel. Çünkü gerçekten gençlik dizilerindeki o sahneyle öpüştüm. Gittiğim doğum gününün ortasında dans şarkıları çalmaya başladı. Sonra beni dansa kaldırdı ve 'Benimle çıkar mısın?' dedi. Ben de utandım, utanıyorum derken öpüşürken buldum kendimi. Ben zaten ona aşık olmuştum, doğum gününde kapattım çocuğu."

Ünlü model Didem Soydan, ilk öpüşme anısını anlattıÜnlü model Didem Soydan, ilk öpüşme anısını anlattı

Didem Soydan

Didem Soydan, Manken, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
İSTEKCE: sorun yok , kızcağız düşüncesini dile getirip kendini ifade etmiş ;-) Tebrik ederim kendisini mednei cesaretinden ötürü :) örnek bir bayan bu
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METEHAN: anca kurtarıyor demek ki durum o kadar vahim
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LEYLİ LEYLİ YAR: Dürüst ve dobra kızmış, helal olsun. Böyle Türk gençlerine ihtiyacımız var.
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VATANDAŞ: Haber değeri bile yok.
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CUK: bunlardan ibret alın kızlarınız bunlara benzemesin Allah korusun
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FEHMİ DAYI: Kıyamet hızla yaklaşıyor. Allah sonumuzu hayır eylesin
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KIYAMET: çok hızlı geliyorum bekleyin
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COSMOS: sana zenci lazım o zaman
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ZENCİ: Buyur ne lazım
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UCUBE: Takipçisi değildir o, tanıdığı biridir ki es geçmemiş ifşalamış. ;))) Tanıdığı biri olmasa es geçerdi, aldırış bile etmezdi.
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15 4
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