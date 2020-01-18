Didem Soydan, 'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan takipçisine sert çıktı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Didem Soydan'ın, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı 'cinsel organ' paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü. Soydan son olarak,'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan bir Twitter kullanıcısına sert çıktı.

BETÜL KAÇAR İLE DİDEM SOYDAN'IN AÇIKLAMALARINI KARŞILAŞTIRDI

NASA ekibine kabul edilen Betül Kaçar, twitter hesabından; "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle. Evrende yaşamın izlerini araştırmak icin oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım. Bu gelişme ilaç gibi geldi" ifadelerini kullandı.

Betül Kaçar'ın paylaşımının altına yorum yapan bir kullanıcı, Betül Kaçar'ın NASA açıklaması ile manken Didem Soydan'ın cinsel organ açıklamasını karşılaştırdı.

"SENİN BAMYAYA ÇARE BULSUN"

Twitter kullanıcısının paylaşımına oldukça sinirlenen Didem Soydan, "Betül hanımdan rica et senin bamyaya bir çare bulsun. Belli ki bir acın var... Durduk yere yoksa niye ve ne alaka değil mi?" ifadeleriyle herkesi şaşırttı.