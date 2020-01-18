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Didem Soydan, 'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan takipçisine sert çıktı

Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Didem Soydan, 'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan bir Twitter kullanıcısına sert çıktı.

18.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:01

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Didem Soydan'ın, geçtiğimiz günlerde hesabından yaptığı 'cinsel organ' paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü. Soydan son olarak,'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan bir Twitter kullanıcısına sert çıktı.

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NASA ekibine kabul edilen Betül Kaçar, twitter hesabından; "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle. Evrende yaşamın izlerini araştırmak icin oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım. Bu gelişme ilaç gibi geldi" ifadelerini kullandı.

Betül Kaçar'ın paylaşımının altına yorum yapan bir kullanıcı, Betül Kaçar'ın NASA açıklaması ile manken Didem Soydan'ın cinsel organ açıklamasını karşılaştırdı.

"SENİN BAMYAYA ÇARE BULSUN"

Twitter kullanıcısının paylaşımına oldukça sinirlenen Didem Soydan, "Betül hanımdan rica et senin bamyaya bir çare bulsun. Belli ki bir acın var... Durduk yere yoksa niye ve ne alaka değil mi?" ifadeleriyle herkesi şaşırttı.

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Didem Soydan, 'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan takipçisine sert çıktı

Didem Soydan, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
BEKULAH:Didem çirkin hatun
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GEREK YOK:bu didem midir nedir çok itici biri. .
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XYZ:negüzel bi hatun. .
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AYDAN:Ahlaksız senin gibilerden dolayı kadın olmaktan utanıyorum
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VATANDAŞŞŞ:yaparsan böyle laf alırsın böyle laf. etme bulma dünyası. edebinle otursan yaşasan edepsizler bulaşmaz. gerçi benim yorum yazmam bile hata
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