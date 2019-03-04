<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hakan-hatipoglu/' title='Hakan Hatipoğlu'>Hakan Hatipoğlu</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gizem-hatipoglu/' title='Gizem Hatipoğlu'>Gizem Hatipoğlu</a>'nun kızları Lila Hatipoğlu'na <a class='keyword' href='/instagram/' title='Instagram'>Instagram</a> hesabı açmasıyla başlayan yeni akıma <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fahriye-evcen/' title='Fahriye Evcen'>Fahriye Evcen</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-ozcivit/' title='Burak Özçivit'>Burak Özçivit</a> de katıldı.</p><p><strong>ELEŞTİRİLERE HEDEF OLDU</strong></p><p> <a class='keyword' href='/fahriye-evcen/' title='Fahriye Evcen'>Fahriye Evcen</a> ve <a class='keyword' href='/burak-ozcivit/' title='Burak Özçivit'>Burak Özçivit</a>'in bebekleri için açtıkları Instagram hesabı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/04/didem-soydan-dan-bebekleri-icin-instagram-hesabi-11799568_5350_m.jpg' title=' <a class='keyword' href='/didem-soydan/' title='Didem Soydan'>Didem Soydan</a>'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler'></figure></div><p><strong>DİDEM SOYDAN SİNİRLENDİ</strong></p><p>Cesur pozlarıyla olay olan Didem Soydan, henüz doğmamış çocukları için Instagram hesabı açanlara sinirlendi.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/04/didem-soydan-dan-bebekleri-icin-instagram-hesabi-11799568_1861_m.jpg' title='Didem Soydan'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler'class='medium-insert-image-active'></figure></div><p><strong>'BU DÜPEDÜZ RUH HASTALIĞI'</strong></p><p>Soydan, 'Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı' ifadelerini paylaştı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/04/didem-soydan-dan-bebekleri-icin-instagram-hesabi-11799568_9746_m.jpg' title='Didem Soydan'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler'class='medium-insert-image-active'></figure></div>