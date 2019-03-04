Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu'nun kızları Lila Hatipoğlu'na Instagram hesabı açmasıyla başlayan yeni akıma Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de katıldı.

ELEŞTİRİLERE HEDEF OLDU

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebekleri için açtıkları Instagram hesabı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Didem Soydan'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler">

DİDEM SOYDAN SİNİRLENDİ

Cesur pozlarıyla olay olan Didem Soydan, henüz doğmamış çocukları için Instagram hesabı açanlara sinirlendi.

"BU DÜPEDÜZ RUH HASTALIĞI"

Soydan, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı" ifadelerini paylaştı.