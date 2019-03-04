04 Mart 2019, 09:38
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Didem Soydan'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, henüz doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i yerden yere vurdu.

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu'nun kızları Lila Hatipoğlu'na Instagram hesabı açmasıyla başlayan yeni akıma Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de katıldı.

ELEŞTİRİLERE HEDEF OLDU

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebekleri için açtıkları Instagram hesabı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Didem Soydan'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler">

DİDEM SOYDAN SİNİRLENDİ

Cesur pozlarıyla olay olan Didem Soydan, henüz doğmamış çocukları için Instagram hesabı açanlara sinirlendi.

"BU DÜPEDÜZ RUH HASTALIĞI"

Soydan, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı" ifadelerini paylaştı.

Didem Soydan, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Instagram, Magazin


YORUMLAR (24)
OBJEKTİF: sanane be kzıım milletin derdi senimi gerdi hayat onların ..cvp yazarak ruh hastalığını belli edion
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DİGORLU: deforme dido
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ELEŞTİRİYORUM: ya bu kız 2 erkeğin arasında dans eden kız degilmi ya ? hani biz buna tost diyoruz demişti ( erkegin biri önden biri arkadan yaslamıştı araya sıkıştırmıştı bu kızı hani !! yaa nasıl bir ülke bizim ülke yaa :))) kendi ruh hastası olanlar başkasına rahatlıkla ruh hastası diyebiliyor. . .
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YVZ: O kadar açıklama yaptı açılan sahte hesaplar için söylediğini ama laf çarpıtmak kolay bu ülkede iftira atmak da aynı şekilde yazık hedef tahtası yapmayın insanları
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KEKOCİKER: Didemciğim sana hesap açtım akşam bekliyorum seni hesaba istediğin parayı yatırdım
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