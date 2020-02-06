Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken ve sık sık takipçileriyle arasında yaşanan diyaloglarla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, bu sefer de sabah ezanı hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"DUYDUĞUM EN EFSANE EZAN OKUNUYOR"

Öksürük krizi yaşadığı için uyku problemi yaşayanDidem Soydan, uyuyamadığı bir gecenin sabahında ezanı dinledi. Sabah ezanında etkilenen Soydan, hissettiklerini şu sözlerle Instagram hesabından paylaştı: " Nişantaşı 'ndan bildiriyorum. Duyduğum en efsane ezan okunuyor. Tabiri caizse hoca döktürüyor. Meğersem böyle okunmalıymış. (İlk defa sabah ezanını duymadım. 'Efso duyarlara' çıkmaya çalışmayın, acımam paylaşırım) neyse, kötüsü ne kadar kulak tırmalıyorsa, iyisi de su gibi aktı. Hocam tebrikler. Ben, boğazım parçalanana kadar öksürmekle meşgul olduğumdan uyanığım haliyle..."

Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı kısa sürede sildi.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etti.

Üniversite yıllarında harçlığını çıkartmak için çalıştığı bir mağazada 2004 yılında Ümit Ünal tarafından keşfedilerek, ilk defilesine çıktı. Tekliften bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan, Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor.