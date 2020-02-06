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Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan, sabah ezanına dair bir paylaşım yaptı. Nişantaşı'nda sabah ezanı dinleyen Soydan, "Duyduğum en efsane ezan" dedi.

06.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:10

Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken ve sık sık takipçileriyle arasında yaşanan diyaloglarla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, bu sefer de sabah ezanı hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"DUYDUĞUM EN EFSANE EZAN OKUNUYOR"

Öksürük krizi yaşadığı için uyku problemi yaşayanDidem Soydan, uyuyamadığı bir gecenin sabahında ezanı dinledi. Sabah ezanında etkilenen Soydan, hissettiklerini şu sözlerle Instagram hesabından paylaştı: " 'ndan bildiriyorum. Duyduğum en efsane ezan okunuyor. Tabiri caizse hoca döktürüyor. Meğersem böyle okunmalıymış. (İlk defa sabah ezanını duymadım. 'Efso duyarlara' çıkmaya çalışmayın, acımam paylaşırım) neyse, kötüsü ne kadar kulak tırmalıyorsa, iyisi de su gibi aktı. Hocam tebrikler. Ben, boğazım parçalanana kadar öksürmekle meşgul olduğumdan uyanığım haliyle..."

Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı kısa sürede sildi.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etti.

Üniversite yıllarında harçlığını çıkartmak için çalıştığı bir mağazada 2004 yılında Ümit Ünal tarafından keşfedilerek, ilk defilesine çıktı. Tekliften bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan, Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor.

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Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Didem Soydan, Nişantaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
KRAL:Ezandan sonra sabah namazını kılsaydın bari (kıldıysan ALLAH kabul etsin)
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IIIIII.....:iki rekatta namaz kılaydın şifa dileyeydin daha iyiydi
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TRABZON LU 61:kız kalkmışken bir sabah namazı kılsaydınya fenamı olurdu kulluğunun gereği olarak gendin icin
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GÖRKEM YAZICI:aynen ezan güzel okunduğu zaman kimsenin şikayet edeceğini sanmıyorum
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ADINIZI YAZIN:ilk keremi sabah ezanı duyuyormus
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FIRTINA 61:Saba makamında okumuştur müezzin. . . Adamın ciğerine işler. . . Hiç bitmesini istemezsin, ağlatır insanı. . . Tabi ciğerin varsa!. . . Allah sana da hidayet nasip etsin, Didem hanım. . .
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ADINIZI YAZIN:NE KADAR BOŞ BİR KADIN
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VATANDAŞ:Rabbim hidayet versin. . . Mekke''ye Medine''ye de bekleriz Didem Hanım.
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DİDEM SOYDAN:Tamam
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EZANCI:sadece bu ezanı övdüğü için bile cennete gidebilir, buraya yazıyorum, tabii Allah''ın takdiridir. ben de bu kastettiği ezanı duymadım ama şahidi var Allah razı olsun bu ezanı okuyandan, çünkü ben de bir ezana hiç bu kadar iltifat etmemiştim, bu bayan vesile olmuştur.
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