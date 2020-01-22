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Didem Soydan'dan "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen takipçisine cevap

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen manken Didem Soydan, Instagram hesabından kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen bir takipçisinin attığı mesajı ifşa etti.

22.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:08

Sosyal medya hesabı 'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve önceki gün domuz gribi olduğunu söyleyen Didem Soydan, bir erkek takipçisinin attığı mesajı ifşa etti. Soydan, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen takipçisine cevap vermeyi de ihmal etmedi.

"SENİNLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etmeye devam ediyor. Soydan son olarak kendisine "Merhaba, nasılsın? Antalya'ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diye mesaj atan bir erkek takipçisini ifşa etti.

GELEN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJI İFŞA ETTİ

Takipçisinin attığı mesajı Instagram hesabından paylaşan Soydan, bir de "Kötü bir haberim var, benimle cinsel ilişkiye girmeden öleceksin" diyerek cevap verdi.

CİNSEL ORGAN SORUSUNA CEVAP VERMİŞTİ

Soydan, geçtiğimiz haftalarda kendisine mesaj atarak "Büyük penis fetişiniz mi var?" diyen erkek takipçisine de cevap vererek "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti. Ünlü mankenin bu cevabı ise gündeminde günlerce konuşulmuştu.

Didem SoydanDidem Soydan'dan takipçisinin cinsel organ çıkışına sert yanıt

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Didem Soydan'dan

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HABER YORUMLARI (16)
AZRAELS:Kadın olarak utandım. üç kuruşluk adamların böyle sorulara nasıl maruz kalıyosunuz yazık
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8 13
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BJK:KADIN KAÇ KURUŞLUK
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22 2
ZAAAAA:bitanecik mi bide ünlü diye dolanıyo hahaha demekki sonuç olarak bizimde sana kötü haberimiz var 8 milyar insan içinde bi kişi varmış onu da redettin zaaaaa
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6 0
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BENİM ADIM METROBÜS:Meteor yok efendim tüm dünleri bir şey var aktif olarak devam ediyor
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1 0
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DELİ:Efendim canım?
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3 0
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BİLGE:yapma böyle şeyler:)
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2 1
ALİ:Bu adamlara gülerseniz, yarın aynı seviyesiz kişiler sizin eşinize kızınıza mesaj atar. Sonra idam idam diye buralarda ağlarsınız. Bunların mizahı olmaz.
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DARDANELSPORLU:Adam zengindir belki hemen reddetmeseydin
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31 9
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VATANDAŞ:yaniiiii sonuçta parasıyla değilmi?????
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20 4
EŞKIŞKIŞ:KALP KIRMAK KABEYİ YIKMAK GİBİDİR DİDEM HANIM !!!
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19 15
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