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Didem Soydan'dan takipçilerine yatak videosu

Güzel model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yatakta köpeğiyle yaşadığı eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

06.10.2019 17:27

Güzel model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yayınladığı yatak videosuyla takipçilerine eğlenceli anlar sundu.

"ÇOK GÜZELSİNİZ"

Instagram hesabından köpeğiyle yatakta uyuduğu anları yayımlayan Didem Soydan, takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Videoya yorum yapan bir takipçisi paylaşıma, "İzlerken içim ısındı." yorumunu yaptı. Soydan'ın başka bir takipçisi ise "Çok güzelsiniz." yorumunu yaptı.

ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, üstsüz poz vermişti. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaşmıştı.

Didem Soydan'dan takipçilerine yatak videosu

Didem Soydan, Instagram, Magazin

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