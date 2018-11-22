Didem Soydan'ı Sinirlendiren Yorum!

Başarılı manken Didem Soydan, bir moda çekimi için objektife cesur pozlar verdi. Bu pozlarını da sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Paylaşımının altına bir takipçisinin 'Türkiye düşmanı' yorumunu yapması üzerine ateş püskürdü.

VERDİĞİ POZLARLA BÜYÜLEDİ

Güzel Manken Didem Soydan, bir moda çekimi için objektiflerin karşısında poz verdi. Çarşafla verdiği iddialı pozlarla Didem Soydan, takipçilerini resmen büyüledi. Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde birçok beğeni aldı.

TAKİPÇİSİNİN YAPTIĞI YORUM SİNİRLENDİRDİ

Ancak güzel yorumların yanı sıra bir takipçisinin kendisine 'Türkiye'de yaşayan Türkiye düşmanı' yorumunu yapması üzerine Soydan, resmen çileden çıktı.

"OKUMUŞ CAHİLE DÜŞMANIM"

Didem Soydan o yorumu yapan takipçisine şöyle yanıt verdi: Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olan benim değil düşmanlık, cahillikle derdimiz olur. Onu da tıpkı size yaklaştığımız gibi kaliteli üslupla çözeriz. Size düşmanım ben. Yani cahile okumuş cahile. Yoksa benim Atatürk'ümün emaneti ülkeme sevgiden başka ilişkim olamaz.