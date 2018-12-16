Didem Soydan, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Takipçilerini Büyüledi

Ünlü model Didem Soydan sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"DÜNYA STANDARLARINDA BİR MODELSİNİZ"

Instagram hesabı üzerinden cesur pozunu takipçileriyle paylaşan ünlü model Didem Soydan, takipçilerine parmak ısırttı. Soydan fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Güzelliğiniz ve işinize olan bağınız sizi bambaşka bir noktaya tadşıdı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Duruş, tavır, güzellik her şeyinizle dünya standartlarında bir modelsiniz Didem hanım." yorumunu yaptı.

ASANSÖR POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden siyah elbiseli cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Didem Soydan, tam not almıştı. Didem Soydan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Acaba asansör akımı tekrar mı geliyor?" yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Didem hanım kadın deyince akla ilk gelen nadir isimlerdensiniz" yorumunu yapmıştı.