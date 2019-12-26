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Didem Soydan, kendisini protesto eden sunuculara tepki gösterdi

2. Sayfa programının sunucuları, kendi muhabirlerine "Sizi tanımıyorum o yüzden özel hayatımdan bahsedemem" diyerek çıkışan model Didem Soydan'ı canlı yayında protesto etti. Konuyla alakalı paylaşım yapan Soydan ise muhabir için "Anasına sövmüşüm gibi bozuldu" dedi.

26.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:25

Model Didem Soydan, kendisine özel hayatıyla ilgili soru sorun 2. Sayfa programının muhabirine "Sizi tanımıyorum, özel hayatımdan bahsedemem" dedi. Muhabirlerine yapılan davranıştan rahatsız olan program sunucuları ve yapımcısı ise Soydan'ı protesto etti. Soydan, canlı yayındaki protestoya hesabından cevap vererek "Ağlak ağlak şikayet edip, trip atmayın" dedi.

"TANIMADIĞIM İNSANLARLA ÖZEL HAYATIMI KONUŞMUYORUM"

Kendi markasının tanıtımı için bir sergi açan ünlü model Didem Soydan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yaptı. İşiyle alakalı sorulara cevap veren Soydan, Lider Şahin'le olan ilişkisi sorulduğunda "Ben sizi tanımıyorum dolayısıyla da tanımadığım insanlarla özel hayatımı konuşmuyorum" dedi. Soydan'ın tavrından rahatsız olan 2. Sayfa programının sunucuları ve yapımcısı "Biz de kendisini tanımıyoruz, bu konuyu konuşmayalım" diyerek başka habere geçti.

"ANASINA SÖVMÜŞÜM GİBİ BOZULDU"

Sunucuların canlı yayındaki davranışlarında rahatsız olan Didem Soydan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Dün bir muhabirin işlerimle ilgili sorularını cevapladım buraya kadar normaldi sonra özel hayatımı sorunca gayet kibar bir şekilde 'Sizi tanımıyorum dolayısı ile ailemle ve özel hayatımla ilgili sorularınızı cevaplayamam' dedim, kızdı, anasına sövmüşüm gibi bozuldu."

"AĞLAK AĞLAK ŞİKAYET ETMEYİN"

"Ailemden olmayan, arkadaş olmadığım yada yakinen görüşmediğim kişiler, bana sadece yakın bulduğum dostlarımın sorabileceği sorularla gelmeyin. Sonra kibarca "Sizi tanımıyorum dolayısı ile tanımadığım birine cevap vermemem' dediğimde de ağlak ağlak şikayet edip, trip atmayın"

Didem Soydan, kendisini protesto eden sunuculara tepki gösterdi

Didem Soydan, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
KUZEYİN UŞAĞI: rezillik diz boyu yazıklar olsun. . . . . .
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TÜRKMEN BEYİ.: EY RÜTÜK ALLAH SENİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSIN BU KADAR ÇİRKEF PROGRAMLAR VARKEN SEN BUNLARI GÖRMÜYORMUSUN ?ALLAH''IN GAZABIDA AZABIDA TELEVİZYONLARDAKİ PROGRAMLARI YAPANLARIN OYNAYANLARIN DÜZENLEYENLERİN VE İZİN VERENLERİN ÜZERİNE OLSUN. AMİNNNN.
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PAŞALI: 5 yaşındaki çocuğun, cennette ekmek var mı Anne? varsa ölelim, karnımız doyar dediği yere biz dünya diyoruz. Allah kimseyi açlıkla sınamasın.
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AVNİ: HEPİNİZ O KADAR GEREKSİZSİNİZ Kİ BAŞKA DERT Mİ KALMADI DÜNYADA ŞUNLARI HABER YAPIYORSUNUZ
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KADIN HAKLI BEYLER: Kadın Haklı!!!
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