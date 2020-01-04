Didem Soydan kimdir? Didem Soydan hayatı ve biyografisi! Didem Soydan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Soydan merak konusu oldu. İşte Didem Soydan hakkında merak edilen Didem Soydan kimdir, Didem Soydan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan doğum tarihi: 1 Nisan 1984

Didem Soydan yaşı: 36 yaşında

Didem Soydan burcu: Koç

Didem Soydan mesleği: Oyuncu, model

Didem Soydan nereli: İstanbul

DİDEM SOYDAN BİYOGRAFİ

Didem Soydan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeniyken baba tarafı Arnavutluk'tan göç ederek İstanbul'a yerleşmişlerdir.

19 yaşında ilk defile deneyimini yaşayan Didem Soydan ardından Hakan Yıldırım, Özlem Süer gibi birçok başarılı modacının defilesine çıkma fırsatı yakalamıştır. Fashion Week defilelerinde en çok tercih edilen modeller arasında yer almıştır.

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.

Didem Soydan

Şarkıcı Can Bonomo ile olan ilişkisi medyada yankı uyandırdı. Haziran 2016'da ayrıldılar.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.

5 Şubat 2015 tarihinde piyasaya çıkan Cem Adrian'ın albümü "Siyah Bir Veda Öpücüğü"nde yer alan "Yalnızlık" şarkısına çektiği klipte Didem Soydan da rol aldı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

Kariyerine ABD'de devam etmek isteyen Didem Soydan, Temmuz 2016'da Newyork'daki bir modellik ajansıyla anlaşma imzalayarak oraya yerleşti.

Didem Soydan

DİDEM SOYDAN FİLMLERİ

2015/ Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)

2014/ Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)

2013/ Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)

2013/ Aramızda Kalsın (Yelda)(TV Dizisi)

2012/ Uçurum (TV Dizisi)

2012/ Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)