09.07.2019 20:37
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Didem Soydan, sevgilisi için cesur pozlarından vazgeçti!

Didem Soydan ve Lider Şahin ilişkisi magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Soydan, son olarak sevgilisi için giyim tarzını ve sosyal medya paylaşımlarını değiştirdi.

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşayan manken Didem Soydan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarından vazgeçti ve elbiseyle hesabından paylaşım yaptı.

"ÇOCUKLARIMIN AŞK HAYATINA KARIŞMAM"

Bodrum'da röportaj veren Selami Şahin, "Çocuklarım Çeşme'de bir mekan işletiyorlar...Çok ağır sanatçılar ağırlıyorlar, bende çıkıyorum orada sahneye şakasına para da istiyorum. Bizim kazandığımız ailemizindir, aramızda paranın lafı olmaz. Çocuklarımın aşk hayatına da karışmam, onlar artık kaç yaşına geldi... Nereye kadar müdahale edebiliriz?"şeklinde konuştu.

Didem Soydan, sevgilisi için cesur pozlarından vazgeçti!
Didem Soydan, Selami Şahin, Lider Şahin, Magazin

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