20 Kasım 2018, 19:42
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Didem Soydan Yarı Çıplak Paylaşımıyla Hayran Bıraktı

Paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü model Didem Soydan, moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Soydan, o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü model Didem Soydan, cüretkar paylaşımıyla Instagram'a damga vurdu.

"MODELLİĞİN HAKKINI VERİYORSUNUZ"

Ünlü model Didem Soydan, bir moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Çarşafa dolanarak çıplak şekilde poz veren Didem Soydan, takipçilerini adeta büyüledi.Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Soydan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi fotoğrafa, "Modelliğin tam anlamıyla hakkını veriyorsunuz." yorumunu yaptı.

EV HALİNİ PAYLAŞMIŞTI

Güzel model Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde ev halini paylaşmıştı. Soydan paylaşımıyla takipçilerinden tam not almıştı.

20 Kasım 2018 Salı 19:42



YORUMLAR (22)
AYIP: bunların toprak altında işi zor.cayır cayır yanacaklar.
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SALİH : Gereksiz bir haber
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GURBETCİ: Kadìn Taş gibi be...manyaklar..
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TB: Bunlarda olmasa bize malzeme cikmayacak
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RECO: Bu dünyanın öbür tarafida var Didem hanım .orada istesende giyinmeyeceksin.
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