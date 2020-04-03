Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü model Didem Soydan, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya aldı. Bu süreçte yeni yaşını kutlayan Soydan, takipçileriyle cüretkar bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

DOĞUM GÜNÜNÜ CESUR POZUYLA KUTLADI

Cesur paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren Didem Soydan, Instagram hesabından evinin banyosunda çektiği fotoğrafını paylaştı. İç çamaşırına benzeyen bir büstiyer tercih eden Soydan'ın göğüs uçlarının görünmesi ise herkesi şaşırttı. Soydan cesur pozunu "Bu benim doğum günüm" notuyla paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER YENİ YAŞINI KUTLADI

Daha sonra mini elbiseli bir pozunu paylaşan Soydan "36 hoş geldin kardeşim" notunu yazdı. Ünlü modelin yeni yaşını Simge Sağın, Tülin şahin, Saadet Işıl Aksoy, Ahu Yağtu, Gazapizm ve Gaye Su Akyol gibi isimler de kutladı.